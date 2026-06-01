22:32  01 червня
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
21:57  01 червня
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
21:29  01 червня
Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 22:57

Окупаційний "міністр освіти” Херсонщини отримав 15 років тюрми

01 червня 2026, 22:57
Читайте также на русском языке
«Министр образования» Херсонщини використав школи для псевдореферендуму
Читайте также
на русском языке

Громадянина РФ, який під час окупації обіймав посаду так званого “міністра освіти і науки Херсонської області”, заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Суд визнав чоловіка винним у публічних закликах до зміни меж території України та виправдовуванні збройної агресії РФ. Йдеться про ч. 1 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, у вересні 2022 року обвинувачений перебував на тимчасово окупованій території Херсонщини та був залучений до організації незаконного референдуму щодо приєднання регіону до Росії.

Він проводив наради з представниками підпорядкованих закладів освіти та вимагав від працівників участі у так званому "голосуванні”.

Також чоловік забезпечив використання приміщень навчальних закладів як "виборчих дільниць”. Для цього дні проведення псевдореферендуму оголосили вихідними.

Крім того, обвинувачений публічно закликав людей брати участь у незаконному референдумі в присутності проросійських медіа. У своїх виступах він просував російські пропагандистські наративи про нібито "возз’єднання” з РФ.

Название

Раніше, у травні 2025 року, його вже засудили до 12 років позбавлення волі за колабораційну діяльність і виправдовування російської агресії.

З урахуванням попереднього вироку суд частково приєднав покарання та остаточно призначив чоловіку 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також його позбавили права обіймати посади в органах влади та надавати публічні послуги строком на 15 років.

Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме з моменту фактичного затримання.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область окупанти референдум прокуратура
"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35
На Куп’янщині викрили двох колаборантів, які працювали на бюджет ворога
01 червня 2026, 18:56
Катування, викрадення та вбивства на Харківщині: судитимуть 13 колаборантів
01 червня 2026, 10:57
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла примиритись з екс-чоловіком після розлучення
02 червня 2026, 01:30
"Багато грошей": акторка Анна Саліванчук розповіла, що потрібно для краси у 40 років
02 червня 2026, 00:30
До 5 гривень на літр: в Україні може подешевшати пальне - яке саме
01 червня 2026, 23:30
На ринку обвал цін: як змінились в Україні цінники на овочі
01 червня 2026, 22:55
На Львівщині чоловік вбив друга каменем
01 червня 2026, 22:35
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
01 червня 2026, 22:32
У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю
01 червня 2026, 22:05
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57
"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »