Окупаційний "міністр освіти” Херсонщини отримав 15 років тюрми

«Министр образования» Херсонщини використав школи для псевдореферендуму

Громадянина РФ, який під час окупації обіймав посаду так званого “міністра освіти і науки Херсонської області”, заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Суд визнав чоловіка винним у публічних закликах до зміни меж території України та виправдовуванні збройної агресії РФ. Йдеться про ч. 1 ст. 110 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, у вересні 2022 року обвинувачений перебував на тимчасово окупованій території Херсонщини та був залучений до організації незаконного референдуму щодо приєднання регіону до Росії.

Він проводив наради з представниками підпорядкованих закладів освіти та вимагав від працівників участі у так званому "голосуванні”.

Також чоловік забезпечив використання приміщень навчальних закладів як "виборчих дільниць”. Для цього дні проведення псевдореферендуму оголосили вихідними.

Крім того, обвинувачений публічно закликав людей брати участь у незаконному референдумі в присутності проросійських медіа. У своїх виступах він просував російські пропагандистські наративи про нібито "возз’єднання” з РФ.

Название

Раніше, у травні 2025 року, його вже засудили до 12 років позбавлення волі за колабораційну діяльність і виправдовування російської агресії.

З урахуванням попереднього вироку суд частково приєднав покарання та остаточно призначив чоловіку 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також його позбавили права обіймати посади в органах влади та надавати публічні послуги строком на 15 років.

Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме з моменту фактичного затримання.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".