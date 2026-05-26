Нічний обстріл Херсонщини: загинув 49-річний чоловік
Мирний мешканець загинув внаслідок нічного російського обстрілу села Микільське на Херсонщині
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, зщо 26 травня близько 02:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Микільське Херсонського району.
Унаслідок атаки загинув 49-річний місцевий житель.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонської області. Через російські атаки дістали поранення 10 людей, з них – одна дитина.
