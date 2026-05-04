Фото: прокуратура Херсонської області

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 20:00 підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ перебували на одній із головних вулиць м. Херсона. У цей час у напрямку російських військових рухався легковий автомобіль. У салоні перебувало двоє дорослих та 17-річна дівчина. Автомобіль не мав жодних ознак військової техніки, пасажири були без зброї та просто рухалися дорогою.

Попри це, усвідомлюючи, що перед ними цивільні особи, підозрюваний спільно з іншими військовими РФ відкрив прицільний вогонь по машині.

Від отриманих поранень чоловік і жінка загинули на місці, неповнолітня дівчина померла неподалік від отриманих вогнепальних поранень.

Повідомлено про підозру заступнику командира групи спецпризначення центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

