04 травня 2026, 19:18

Розстріляв авто з цивільними у Херсоні: ідентифіковано російського спецпризначенця, який вбив трьох людей

Фото: прокуратура Херсонської області
На Херсонщині ідентифікували російського офіцера,який  віддав наказ розстріляти цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей 

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 20:00 підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ перебували на одній із головних вулиць м. Херсона. У цей час у напрямку російських військових рухався легковий автомобіль. У салоні перебувало двоє дорослих та 17-річна дівчина. Автомобіль не мав жодних ознак військової техніки, пасажири були без зброї та просто рухалися дорогою.

Попри це, усвідомлюючи, що перед ними цивільні особи, підозрюваний спільно з іншими військовими РФ відкрив прицільний вогонь по машині.

Від отриманих поранень чоловік і жінка загинули на місці, неповнолітня дівчина померла неподалік від отриманих вогнепальних поранень.

Повідомлено про підозру заступнику командира групи спецпризначення центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом учасникам озброєної банди, які розстріляли подружжя та їхнього маленького сина на Чернігівщині.

