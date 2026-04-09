Россияне уничтожили дворец XIX века в Сумской области

фото: wikipedia.org

Армия РФ уничтожила памятник архитектуры местного значения - имение Харитоненко в селе Кияница Юнаковской общины на Сумщине

Видео с тем, как горит дворец, опубликовало региональное издание "Граница.Медиа", передает RegioNews.

На опубликованных кадрах видно уничтоженное обгоревшее здание.

Дворец Харитоненков (часто дворец Лещинских) – это достопримечательность XIX века в селе Кияница Сумской области. Дворец был построен на средства магната Ивана Харитоненко в 1890 году. Роскошное имение было центром большой усадьбы с парком.

