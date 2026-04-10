10 квітня 2026, 07:06

На Херсонщині через атаку дрона постраждала 86-річна жінка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 10 квітня російський дрон типу "Молнія" атакував населений пункт Інженерне у Херсонській області

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару постраждала 86-річна місцева жителька. Співробітники поліції оперативно доставили її до медичного закладу.

У жінки діагностовано вибухову травму та уламкові поранення голови. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, в четвер, 9 квітня, опівдні російські військові атакували Дніпровський район Херсона за допомогою БпЛА. Внаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років. Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

війна дрон Херсонська область атака постраждала жінка пенсіонерка
