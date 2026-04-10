На Херсонщині через атаку дрона постраждала 86-річна жінка
У ніч на 10 квітня російський дрон типу "Молнія" атакував населений пункт Інженерне у Херсонській області
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
Внаслідок удару постраждала 86-річна місцева жителька. Співробітники поліції оперативно доставили її до медичного закладу.
У жінки діагностовано вибухову травму та уламкові поранення голови. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
Нагадаємо, в четвер, 9 квітня, опівдні російські військові атакували Дніпровський район Херсона за допомогою БпЛА. Внаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років. Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
