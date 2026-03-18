Військовий РФ отримав довічне за вбивство капітана на Херсонщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військового РФ на Херсонщині засудили до довічного за вбивство та порушення законів війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що 1 листопада 2022 року в Голій Пристані російський окупант із автоматичної зброї розстріляв цивільний буксир "Ридса", на борту якого перебували пасажири.

Капітан судна отримав поранення в голову та загинув на місці.

Окупанти намагалися приховати злочин, поширюючи фейки про нібито "обстріл з боку ЗСУ".

"Умисні вбивства мирних людей – це серйозне порушення законів війни. Незважаючи на тимчасову окупацію та бойові дії на Херсонщині, правоохоронці фіксують кожен воєнний злочин і докладають максимум зусиль, щоб знайти винних – від виконавців до командирів. Жоден злочин не залишиться безкарним", – наголосив начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Олексій Бутенко.

Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора.

