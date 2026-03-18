Військовий РФ отримав довічне за вбивство капітана на Херсонщині

Військового РФ на Херсонщині засудили до довічного за вбивство та порушення законів війни
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Прокурори довели, що 1 листопада 2022 року в Голій Пристані російський окупант із автоматичної зброї розстріляв цивільний буксир "Ридса", на борту якого перебували пасажири.
Капітан судна отримав поранення в голову та загинув на місці.
Окупанти намагалися приховати злочин, поширюючи фейки про нібито "обстріл з боку ЗСУ".
"Умисні вбивства мирних людей – це серйозне порушення законів війни. Незважаючи на тимчасову окупацію та бойові дії на Херсонщині, правоохоронці фіксують кожен воєнний злочин і докладають максимум зусиль, щоб знайти винних – від виконавців до командирів. Жоден злочин не залишиться безкарним", – наголосив начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Олексій Бутенко.
Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях. Відомо, що він разом із військовослужбовцями держави-агресора брав участь у незаконних обшуках у домівках цивільних, які мали проукраїнську позицію.