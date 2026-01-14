"Ушел на работу, которая была": судили жителя Херсона, работавшего на россиян в оккупации, чтобы заработать на семью
Деснянский районный суд города Чернигова признал гражданина виновным в коллаборационизме. Житель Херсона во время оккупации зарабатывал, работая на русских
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews .
В 2022 году житель Херсона работал младшим инспектором в контролируемой оккупантами "Северной исправительной колонии №90". В этой должности он контролировал соблюдением режима содержания заключенных на территории учреждения.
На суде он признал свою вину. По его словам, летом 2022 его семья оказалась в оккупации. Его жена была беременна, потом родила сына. Он пошел на работу, которая была, потому что все вокруг продавалось за рубли. Сам он до оккупации занимался строительством и каменщиком. Но в оккупации строительных работ совсем не было и практически никакой работы не было.
Тогда он пошел работать на колонию, которая была под контролем окупантов. В обязанности входило младшего инспектора входило недопущение пересечения основного ограждения посторонними лицами. Когда заступал на стражу, под роспись выдавали автомат Калашникова. Ушел с этой работы он вроде бы добровольно, от российского паспорта отказывался.
Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, суд уменьшил срок тюремного наказания до 8 лет. Дополнительно у осужденного конфискуют имущество и запрещают ему на 10 лет работать в правоохранительных органах.
Напомним, ранее в Харьковской области судили коллаборанта, который помогал российским военным. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией имущества.