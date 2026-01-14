"Пішов на роботу, яка була": судили жителя Херсона, який працював на росіян в окупації, щоб заробити на родину

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році житель Херсона працював молодшим інспектором у контрольованій окупантами "Північній виправній колонії №90". На цій посаді він контролював дотриманням режиму утримування ув'язнених на території установи.

На суді він визнав свою провину. За його словами, влітку 2022 року його родина опинилась в окупації. Його дружина була вагітна, згодом народила сина. Він пішов на роботу, яка була, бо все навколо продавалось за рублі. Сам він до окупації займався будівництвом і мулярством. Але в окупації будівельних робіт зовсім не було і майже ніякої роботи не було.

Тоді він пішов працювати на колонію, яка була під контролем окупантів. До обовʼязків входило молодшого інспектора входило недопущення перетину основної огорожі сторонніми особами. Коли заступав на варту, то під розпис видавали автомат Калашникова. Пішов з цієї роботи він нібито добровільно, від російського паспорта відмовлявся.

З огляду на обставини, що помʼякшують покарання, суд зменшив строк тюремного покарання до 8 років. Додатково в засудженого конфіскують майно і забороняють йому на 10 років працювати в правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили колаборанта, який допомагав російським військовим. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.