На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 40 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі та приватні автомобілі.
Через російські обстріли дістали поранення 9 людей.
Нагадаємо, вночі 10 грудня війська РФ вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Загинув чоловік, є постраждалі.
