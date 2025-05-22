Россияне сбросили взрывчатку на жительницу Херсона
В четверг, 22 мая, российские войска сбросили с дрона взрывчатку на женщину в Днепровском районе Херсона. Потерпевшая получила ранения
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что оккупанты атаковали 68-летнюю херсонку около 12:00. Отмечается, что пострадавшая самостоятельно обратилась к медикам за помощью.
"Женщине диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение. Продолжается дообследование", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, которая находилась в своем доме.
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