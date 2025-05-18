На Херсонщине россияне убили дроном человека
В воскресенье, 18 мая, российские войска нанесли удар по поселку Веселое Каховского района. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, около 10:50 российские оккупанты атаковали дроном одну из улиц в Веселом.
"В результате сброса взрывчатки травмы, несовместимые с жизнью, получил 70-летний мужчина", – говорится в сообщении.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, 17 мая в результате обстрелов Херсонщины пострадали восемь гражданских.
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