Фото: Нацполиция

В Херсоне выписан штраф водителя за парковую в запрещенном месте. По словам водя, он скрывался от дронов

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

В соцсетях распространили видео, где мужчина рассказывает о штрафе от полиции. По его словам, он скрывался от дронов под деревьями. Однако водителя оштрафовали за то, что он припарковал авто в неположенном месте.

Позже полиция официально прокомментировала ситуацию. Правоохранители заявили, что заметили автомобиль такси, который стоял на остановке общественного транспорта, чем нарушал Правила дорожного движения. Тогда они подошли пообщаться с водителем.

По словам полицейских, водитель сам провоцировал конфликт. Также они отметили, что у водителя нет полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водителей, а он использует автомобиль для услуг по перевозке пассажиров. То есть, по их словам, это не связано с тем, что он скрывался от дронов.

Напомним, ранее в Киеве мужчина избил инспектора по парковке. Он увидел, что ему выписали штраф и напали на инспектора. Теперь ему грозит заключение.