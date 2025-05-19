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19 травня 2025, 23:15

У Херсоні оштрафували водія, який ховався від дронів: як пояснили це в поліції

19 травня 2025, 23:15
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Фото: Нацполіція
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У Херсоні виписали штраф водію за паркову в забороненому місці. За словами водя, він ховався від дронів

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

У соцмережах поширили відео, де чоловік розповідає про штраф від поліції. За його словами, він ховався від дронів під деревами. Проте водія оштрафували за те, що він припаркував авто в недозволеному місці.

Пізніше поліція офіційно прокоментувала ситуацію Правоохоронці заявили, що помітили автомобіль таксі, який стояв на зупинці громадського транспорту, чим порушував Правила дорожнього руху. Тоді вони підійшли поспілкуватися з водієм.

За словами поліцейських, водій сам провокував конфлікт. Також вони зазначили, що водій не має полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності водіїв, а він використовує автомобіль для послуг із перевезення пасажирів. Тобто, за їхніми словами, це не пов'язано з тим, що він ховався від дронів.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік побив інспектора з паркування. Він побачив, що йому виписали штраф та напав на інспектора. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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