Россияне ударили ФАБами по Славянску: что известно о последствиях
В среду, 23 апреля, около 10:00 российские войска нанесли удар по Славянску Донецкой области
Об этом сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.
"ФАБы, улицы Александрова и Хортицкая. Два человека ранены. Один из них в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены и разрушены частные дома.
Напомним, количество пострадавших в результате атаки российского дрона-камикадзе на автобус с работниками предприятия в Марганце утром 23 апреля выросло до 42. Девять человек погибли.
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов
23 апреля 2025, 14:15Удар дроном по автобусу: в Марганце объявили трехдневный траур
23 апреля 2025, 13:56На Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка: полиция проводит расследование
23 апреля 2025, 13:38 Удар по автобусу в Марганце: количество пострадавших продолжает расти
23 апреля 2025, 13:31В Харькове мужчина может сесть на 10 лет за воровство 500 грн
23 апреля 2025, 13:25"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
23 апреля 2025, 13:18В Житомирской области мужчина обокрал пограничников
23 апреля 2025, 13:13В Черкасской области задержали предателя из Бахмута, работавшего на ФСБ
23 апреля 2025, 13:00В Харьковской области на мине подорвался автомобиль: полиция открыла уголовное производство
23 апреля 2025, 12:59В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании
23 апреля 2025, 12:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все блоги »