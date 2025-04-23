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В среду, 23 апреля, около 10:00 российские войска нанесли удар по Славянску Донецкой области

Об этом сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.

"ФАБы, улицы Александрова и Хортицкая. Два человека ранены. Один из них в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены и разрушены частные дома.

Напомним, количество пострадавших в результате атаки российского дрона-камикадзе на автобус с работниками предприятия в Марганце утром 23 апреля выросло до 42. Девять человек погибли.