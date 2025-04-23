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В Марганце на Днепропетровщине растет количество пострадавших в результате атаки российского FPV-дрона по автобусу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"До 43 выросло количество раненых в результате удара российского БПЛА по автобусу с работниками предприятия в г. Марганец. Сейчас известно о 9 погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в Марганце россияне атаковали дроном-камикадзе автобус, который вез людей на работу. Ранее сообщалось о 42 раненых.