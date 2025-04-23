13:18  23 апреля
"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
13:13  23 апреля
В Житомирской области мужчина обокрал пограничников
12:46  23 апреля
На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2025, 13:31

​ Удар по автобусу в Марганце: количество пострадавших продолжает расти

23 апреля 2025, 13:31
Читайте також українською мовою
фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В Марганце на Днепропетровщине растет количество пострадавших в результате атаки российского FPV-дрона по автобусу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"До 43 выросло количество раненых в результате удара российского БПЛА по автобусу с работниками предприятия в г. Марганец. Сейчас известно о 9 погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в Марганце россияне атаковали дроном-камикадзе автобус, который вез людей на работу. Ранее сообщалось о 42 раненых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Марганец война обстрел беспилотники пострадавшие
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов
23 апреля 2025, 14:15
Удар дроном по автобусу: в Марганце объявили трехдневный траур
23 апреля 2025, 13:56
На Прикарпатье мотоциклист сбил 4-летнего ребенка: полиция проводит расследование
23 апреля 2025, 13:38
В Харькове мужчина может сесть на 10 лет за воровство 500 грн
23 апреля 2025, 13:25
"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
23 апреля 2025, 13:18
В Житомирской области мужчина обокрал пограничников
23 апреля 2025, 13:13
В Черкасской области задержали предателя из Бахмута, работавшего на ФСБ
23 апреля 2025, 13:00
В Харьковской области на мине подорвался автомобиль: полиция открыла уголовное производство
23 апреля 2025, 12:59
В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании
23 апреля 2025, 12:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »