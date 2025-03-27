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27 марта 2025, 09:44

РФ ударила из авиации по Сумщине: из-под завалов дома достали мужчину

27 марта 2025, 09:44
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фото: Национальная полиция
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Сегодня в четверг, 27 марта, российские войска нанесли авиаудар по поселку Краснополье Сумского района. В результате атаки разрушен частный жилой дом

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители деблокировали владельца дома из-под завала. Муж получил телесные повреждения.

По этому факту уже открыто уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления). Расследование продолжается.

Напомним, последние несколько дней в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы.

В Краснопольской общине Сумской области объявили о обязательной эвакуации из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.

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