РФ ударила из авиации по Сумщине: из-под завалов дома достали мужчину
Сегодня в четверг, 27 марта, российские войска нанесли авиаудар по поселку Краснополье Сумского района. В результате атаки разрушен частный жилой дом
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
Отмечается, что правоохранители деблокировали владельца дома из-под завала. Муж получил телесные повреждения.
По этому факту уже открыто уголовное производство по статье 438 УК Украины (военные преступления). Расследование продолжается.
Напомним, последние несколько дней в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы.
В Краснопольской общине Сумской области объявили о обязательной эвакуации из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.