фото: скриншот с видео

Об этом официально сообщили в Третьем армейском корпусе, передает RegioNews.

Село находится на Лиманском направлении.

Согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, на этом участке фронта в течение суток противник совершил 21 атаку, в том числе и вблизи села Надия.

Общий объем освобожденных от врага территорий — три квадратных километра.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ", - сказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Операция по освобождению села длилась 30 часов.

Согласно данным аналитиков Института изучения войны, по состоянию на февраль 2025 г., российские оккупанты контролировали 99% Луганской области.

Напомним, за сутки ВСУ уничтожили более 1400 россиян, сотни единиц техники, включая танки и артиллерию.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн. долларов.