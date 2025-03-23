ВСУ освободили село Надия в Луганской области: детали операции
Третья штурмовая бригада освободила населенный пункт Надия в Сватовском районе Луганской области
Об этом официально сообщили в Третьем армейском корпусе, передает RegioNews.
Село находится на Лиманском направлении.
Согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, на этом участке фронта в течение суток противник совершил 21 атаку, в том числе и вблизи села Надия.
Общий объем освобожденных от врага территорий — три квадратных километра.
"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ", - сказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.
Операция по освобождению села длилась 30 часов.
Согласно данным аналитиков Института изучения войны, по состоянию на февраль 2025 г., российские оккупанты контролировали 99% Луганской области.
Напомним, за сутки ВСУ уничтожили более 1400 россиян, сотни единиц техники, включая танки и артиллерию.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн. долларов.