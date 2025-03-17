Россияне обстреляли Харьковщину, есть пострадавшая
Армия РФ нанесла удары по Богодуховскому району Харьковской области
Об этом Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграмме, передает RegioNews.
Как отмечается, в результате вражеского удара повреждения получили гражданские объекты, пострадала 69-летняя женщина.
Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи.
Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним, в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.
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