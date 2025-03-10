Россияне атаковали дроном автомобиль на Сумщине: раненый мужчина
В понедельник, 10 марта, утром россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в селе Рясное Сумского района
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Оккупанты совершили атаку около 07:00, когда автомобиль двигался по селу.
В результате атаки 52-летний водитель получил ранения.
Напомним, в течение 9 марта россияне совершили 119 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 170 взрывов.
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