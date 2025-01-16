Россияне с беспилотника атаковали коммунальщиков в Херсоне

фото: ГВА

В четверг, 16 января, российские военные с беспилотника атаковали коммунальщиков в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Во время выполнения работ оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на транспорт КП "Парки Херсона". К счастью, работники не пострадали.

На фото – поврежденный мусоровоз.

Напомним, днем 16 января оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автобус в Херсоне. В салоне автобуса, к счастью, пассажиров не было.