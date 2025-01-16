фото: ГВА

Российские захватчики в очередной раз атаковали общественный транспорт в Херсоне

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

В Днепровском районе оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику.

Боеприпас взорвался рядом с автобусом, в салоне которого, к счастью, пассажиров не было. Повреждены лобовое и заднее стекло, двери аварийного выхода.

Напомним, с утра 16 января российские военные обстреляли поселок Янтарное Херсонской области. Пострадала пожилая женщина.