Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автобус в Херсоне
Российские захватчики в очередной раз атаковали общественный транспорт в Херсоне
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
В Днепровском районе оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику.
Боеприпас взорвался рядом с автобусом, в салоне которого, к счастью, пассажиров не было. Повреждены лобовое и заднее стекло, двери аварийного выхода.
Напомним, с утра 16 января российские военные обстреляли поселок Янтарное Херсонской области. Пострадала пожилая женщина.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Экс-глава метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК
16 января 2025, 15:21Микрокредит без стресса: что делать, если возникли сложности с возвратом денег
16 января 2025, 15:02Оккупанты обвиняют Константиновку в минах и авиабомбах
16 января 2025, 14:58В Киевской области произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе
16 января 2025, 14:54На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: пострадала женщина
16 января 2025, 14:20Атака дронами на Киев: еще в одном из районов обнаружили повреждение
16 января 2025, 13:58"Украина не ведет тайных переговоров с Россией": главное из интервью Зеленского в Польше
16 января 2025, 13:45Почему в Украине до сих пор не начал действовать закон о повышении акцизов на сигареты?
16 января 2025, 13:10В Хмельницком прохожие нашли новорожденного ребенка в пакете на мусорнике
16 января 2025, 13:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »