Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая
Утром 16 января российские военные обстреляли поселок Янтарное Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
"В больницу обратилась пожилая женщина, которая сегодня утром пострадала из-за российских обстрелов Янтарного. У 92-летней местной жительницы диагностировали взрывную травму и контузию”, – говорится в сообщении.
Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней тяжести. Женщине оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в течение 15 января российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения.
На Черниговщине оккупанты ударили по агрофирме: есть разрушенияВсе новости »
16 января 2025, 09:38На Полтавщине в результате атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура, – ОВА
16 января 2025, 09:05Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибшая и раненый
16 января 2025, 00:03
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Черкасской области во время пожара погибли два человека
16 января 2025, 12:06Взорвали колею во время движения военного эшелона: в Ровенской области задержали российских агентов
16 января 2025, 11:56В центре Днепра уголовник нападал на женщин
16 января 2025, 11:48Можно ли заработать больше, комбинируя копирование сделок на Bybit и стейкинг USDT?
16 января 2025, 11:40ВСУ за сутки уничтожили около 1500 оккупантов, десятки артсистем и ББМ россиян
16 января 2025, 11:25ДТП в Полтавской области: столкнулись Opel и Mercedes, в аварии погиб местный житель
16 января 2025, 11:19В Винницкой области под вагоном поезда спрятали килограмм синтетических наркотиков
16 января 2025, 11:04На Полтавщине поселковый голова "погорел" на взятке в 60 тысяч гривен
16 января 2025, 10:55В Киеве на Житомирской трассе в аварии погибли два человека
16 января 2025, 10:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »