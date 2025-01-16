Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.

"В больницу обратилась пожилая женщина, которая сегодня утром пострадала из-за российских обстрелов Янтарного. У 92-летней местной жительницы диагностировали взрывную травму и контузию”, – говорится в сообщении.

Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней тяжести. Женщине оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в течение 15 января российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения.