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16 січня 2025, 11:35

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: є постраждала

16 січня 2025, 11:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зранку 16 січня російські військові обстріляли селище Янтарне Херсонської області

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.

"До лікарні звернулася літня жінка, яка сьогодні зранку постраждала через російський обстріл Янтарного. У 92-річної місцевої жительки діагностували вибухову травму та контузію”, – йдеться у повідомленні.

Стан постраждалої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Жінці надають медичну допомогу.

Нагадаємо, впродовж 15 січня російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, ще 10 мирних мешканців дістали поранення.

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