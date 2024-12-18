Россияне ударили дроном-камикадзе по админзданию в Сумской области: начался пожар

фото: Сумская областная военная администрация

В среду, 18 декабря, российские войска атаковали FPV-дроном Середино-Будскую общину Шосткинского района. В результате взрыва в админздании возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"В результате атаки россиян произошло возгорание административного здания", - говорится в сообщении.

Напомним, во время очередной атаки на Украину воины-пограничники приземлили в Сумской области российский ударный БпЛА типа "Shahed 136".