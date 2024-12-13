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13 декабря 2024, 12:01

В полиции показали последствия новой атаки россиян в Киевской области

13 декабря 2024, 12:01
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фото: полиция
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На Киевщине в результате утренней ракетно-дроновой атаки повреждены частные дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

В сообщении отмечается, что вечером 12 декабря враг нанес удар по Киевской области. Повреждения получили дома местных жителей.

В настоящее время зафиксированы повреждения четырех частных домов и двух боксов сельскохозяйственного предприятия, а также линии электросетей.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, утром 13 декабря при обстреле россияне выпустили по Украине более 90 ракет.

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