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13 декабря 2024, 09:52

На Черниговщине из-за атаки дронов повреждена ферма: погибли 11 коров

13 декабря 2024, 09:52
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фото: полиция
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Российские военные в очередной раз атаковали ударными дронами Черниговскую область

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В Черниговском районе повреждены два частных дома, на Прилуччине повреждено здание гимназии, жилые дома, хозяйственные помещения.

В Нежинском районе в результате атаки повреждена ферма, погибли 11 коров.

Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак.

Напомним, утром 13 декабря россияне ударили по селу Мирное Харьковской области. Получили ранения четыре работника гражданского предприятия.

Черниговская область война дрон атака ферма
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