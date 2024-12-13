На Черниговщине из-за атаки дронов повреждена ферма: погибли 11 коров
Российские военные в очередной раз атаковали ударными дронами Черниговскую область
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В Черниговском районе повреждены два частных дома, на Прилуччине повреждено здание гимназии, жилые дома, хозяйственные помещения.
В Нежинском районе в результате атаки повреждена ферма, погибли 11 коров.
Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак.
Напомним, утром 13 декабря россияне ударили по селу Мирное Харьковской области. Получили ранения четыре работника гражданского предприятия.
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Россияне ударили по Мирному на Харьковщине: четверо пострадавших
13 декабря 2024, 09:39В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса
13 декабря 2024, 09:25Из-за атаки на энергетику 50% Тернопольской области остались без света
13 декабря 2024, 09:13Энергетика по всей Украине под массированным ударом, – Галущенко
13 декабря 2024, 08:57"Укрэнерго" увеличило объем отключений света из-за массированной атаки
13 декабря 2024, 08:48На Львовщине электропоезд переехал мужчину: пострадавший погиб
13 декабря 2024, 08:45Польша подняла авиацию из-за массированной ракетной атаки по Украине
13 декабря 2024, 08:38В Одессе раздались взрывы
13 декабря 2024, 08:32В Харькове обломки беспилотника попали в пятиэтажку
13 декабря 2024, 08:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »