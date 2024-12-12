Російський снаряд влучив у житловий будинок у Херсоні: постраждала жінка

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У четвер вранці, 11 грудня, російські війська обстріляли з артилерії житловий будинок у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала власниця оселі

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок "прильоту” у дах оселі постраждала 50-річна жінка. У неї – вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги", — йдеться в повідомленні.

Медики ушпиталили потерпілу до лікарні.

Також під час обстрілу росіяни влучили по багатоповерхівці. У будівлі потрощений фасад, квартири та вибиті шибки.

Олександр Прокудін показав наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, зранку 12 грудня окупаційні війська РФ атакували дроном магазин у Херсоні. Також вчора загарбники вдарили по селищу Козацьке Бериславського району. Загинули дві людини, є поранений.