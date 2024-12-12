Російський снаряд влучив у житловий будинок у Херсоні: постраждала жінка
У четвер вранці, 11 грудня, російські війська обстріляли з артилерії житловий будинок у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала власниця оселі
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Внаслідок "прильоту” у дах оселі постраждала 50-річна жінка. У неї – вибухова травма, струс головного мозку, поранення руки та ноги", — йдеться в повідомленні.
Медики ушпиталили потерпілу до лікарні.
Також під час обстрілу росіяни влучили по багатоповерхівці. У будівлі потрощений фасад, квартири та вибиті шибки.
Олександр Прокудін показав наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, зранку 12 грудня окупаційні війська РФ атакували дроном магазин у Херсоні. Також вчора загарбники вдарили по селищу Козацьке Бериславського району. Загинули дві людини, є поранений.