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Трагедія сталася в селі Іщенка Бериславського району. Через детонацію вибухівки постраждало подружжя

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Від отриманих поранень на місці загинув 55-річний чоловік. 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї – вибухова травма, поранення черева та переломами кісток рук.

Нагадаємо, 4 листопада на Харківщині дві дитини підірвалися на міні. Подія сталася в селі Гусарівка Ізюмського району.