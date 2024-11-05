В Одесской области селяне устроили гонки на колесницах

фото: Андрей Глущенко / Facebook

Об этом сообщил глава Татарбунарского городского совета Одесской области Андрей Глущенко, передает RegioNews.

По его словам, жители разных сел юга Одесщины приехали в Дельжилер, чтобы продемонстрировать своих лошадей и поучаствовать в соревнованиях. Они состоялись в минувшую субботу, 2 ноября.

"Величные благородные животные в течение нескольких часов очаровывали зрителей. Искренне благодарен всем участникам, что в такие нелегкие времена находят возможность отдавать себя любимому делу. Еще одна визитка Татарбунарской общины продолжает свое развитие", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе из горящего дома чрезвычайники спасли ящерицу, хамелеона и шиншиллу.