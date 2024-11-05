Атака беспилотников на Киевскую область: что известно о последствиях

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Россияне не прекращают ночные массированные атаки Киевской области дронами. Тревога продолжалась почти 10 часов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Киевскую МВА.

"В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома.

Оперативные службы работают над фиксацией последствий атаки на Киевскую область.

Напомним, в ночь на 5 ноября Силы обороны ликвидировали 48 вражеских БПЛА и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которыми россияне атаковали Украину.