Россияне убили 2 жителей Херсонщины, еще 7 гражданских получили ранения

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера, 23 октября, российские войска били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали семь гражданских, два человека погибли

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Никольское, Инженерное, Приднепровское, Велетенское, Кизомис, Белозерка, Широкая Балка, Томина Балка, Разлив, Новодмитровка, Александровка, Станислав, Софиевка, Зимовник, Берислав, Шляховое, Новоалександровка, Милово, Нововоронцовка, Львово, Одрадокаменка.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики попали в сотовую башню, два образовательных учреждения, админздание. Войска РФ атаковали жилые кварталы: повреждены девять многоэтажек и 29 частных домов. Также оккупанты били по критической и энергетической инфраструктуре, изуродовали линию электропередач, газопровод, АЗС, частные гаражи и автомобили.

Напомним, 23 октября из-за российских ударов погибли двое жителей Бериславского района — 66-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Также сообщалось, что россияне сбросили с дрона взрывчатку на остановку в Херсоне. Пострадала женщина.