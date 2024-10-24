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24 октября 2024, 08:40

Россияне убили 2 жителей Херсонщины, еще 7 гражданских получили ранения

24 октября 2024, 08:40
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера, 23 октября, российские войска били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали семь гражданских, два человека погибли

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Никольское, Инженерное, Приднепровское, Велетенское, Кизомис, Белозерка, Широкая Балка, Томина Балка, Разлив, Новодмитровка, Александровка, Станислав, Софиевка, Зимовник, Берислав, Шляховое, Новоалександровка, Милово, Нововоронцовка, Львово, Одрадокаменка.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики попали в сотовую башню, два образовательных учреждения, админздание. Войска РФ атаковали жилые кварталы: повреждены девять многоэтажек и 29 частных домов. Также оккупанты били по критической и энергетической инфраструктуре, изуродовали линию электропередач, газопровод, АЗС, частные гаражи и автомобили.

Напомним, 23 октября из-за российских ударов погибли двое жителей Бериславского района — 66-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Также сообщалось, что россияне сбросили с дрона взрывчатку на остановку в Херсоне. Пострадала женщина.

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