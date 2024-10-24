Россияне ударили из авиации по Запорожской области: есть разрушения, погибли люди

фото: Иван Федоров

В течение 23 октября российские войска нанесли 316 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Двое мужчин 40 и 73 лет погибли от вражеского удара по Васильевскому району. Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские войска совершили:

шесть авиационных ударов по Малым Щербакам, Малой Токмачке и Левадному;

174 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку и Левадное;

восемь обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Новоандреевку;

128 артобстрелов войска РФ нанесли по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Напомним, днем 23 октября оккупационные российские войска нанесли удар БпЛА по гражданскому авто в Васильевском районе. В результате атаки погибли двое гражданских.