Россияне отправили на оккупированные территории новую партию священников: что известно

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Священников на службе в ФСБ прислали заботиться о госпиталях и оказывать "поддержку" раненым оккупантам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту священники российской церкви будут агитировать российских солдат возвращаться на передовую.

"Также гастролеры будут проводить службу в церквях для местных, где будут проводить агитацию поддержки войны и перекладывать ответственность за нее на жертву – Украину", – добавили в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне создают отдельные отряды при МВД, задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.