В Чернигове местный житель организовал в гараже подпольную оружейную:нашли целый арсенал

Нацполиция

В Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейку, в собственном гараже организовал 56-летний местный житель

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Черниговщины.

Мужчина в гараже занимался переделкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боеcпособность стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.

В двух гаражных помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности:

ручные гранаты;

разнообразные мины;

одноразовые гранатометы ряда моделей;

винтовка и несколько карабинов Мосина;

пять винтовок СВТ;

ручные пулеметы Дегтярева;

автоматы Калашникова;

пистолет-пулемет ППШ;

пистолеты-пулеметы ППС;

два станковых пулемета.

Мужчине в случае доказательства судом вины грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.