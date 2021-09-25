В Чернигове местный житель организовал в гараже подпольную оружейную:нашли целый арсенал
В Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейку, в собственном гараже организовал 56-летний местный житель
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Черниговщины.
Мужчина в гараже занимался переделкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боеcпособность стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.
В двух гаражных помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности:
ручные гранаты;
разнообразные мины;
одноразовые гранатометы ряда моделей;
винтовка и несколько карабинов Мосина;
пять винтовок СВТ;
ручные пулеметы Дегтярева;
автоматы Калашникова;
пистолет-пулемет ППШ;
пистолеты-пулеметы ППС;
два станковых пулемета.
Мужчине в случае доказательства судом вины грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.