В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой
В Херсоне 16 сентября на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отделение ГСЧС в Херсонской области.
Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.
"Совместно с работниками ХОКАРСу спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.
Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.
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