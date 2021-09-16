09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
17:52  16 сентября
В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой
16:57  16 сентября
Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 17:52 246

В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой

16 сентября 2021, 17:52 246
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсоне 16 сентября на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отделение ГСЧС в Херсонской области.

Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.

"Совместно с работниками ХОКАРСу спасатели оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове на женщину упал кусок кирпича.

Украина болезнь Херсон больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua