У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою
У Херсоні 16 вересня на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники
Про це пише RegioNews з посиланням на відділення ДСНС у Херсонській області.
Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.
"Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги", - розповіли в ДСНС.
Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові на жінку впав шматок цегли.
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