09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
17:52  16 вересня
У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою
16:57  16 вересня
Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 17:52 248

У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою

16 вересня 2021, 17:52 248
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсоні 16 вересня на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники

Про це пише RegioNews з посиланням на відділення ДСНС у Херсонській області.

Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.

"Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги", - розповіли в ДСНС.

Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові на жінку впав шматок цегли.

Україна хвороба Херсон лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram