На Херсонщине мужчина вырастил конопли на миллион гривен
В Херсонской области правоохранители с помощью аэроразведки обнаружили незаконные заросли конопли
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Буйные зеленые кусты конопли росли среди плавней. Поливали их из реки - воду качали помпой. Владелец наркоплантации заявил-выращивал "траву" только для собственных нужд.
Правоохранители подсчитали, что по ценам "черного рынка" такой урожай может стоить почти миллион гривен.
Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине на территории одной из частных фирм полицейские изъяли более тысячи кустов конопли.
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