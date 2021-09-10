На Херсонщині чоловік виростив конопель на мільйон гривень

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У Херсонській області правоохоронці за допомогою аеророзвідки виявили незаконні зарості конопель

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Буйні зелені кущі конопель росли серед плавнів. Поливали їх з річки - воду качали помпою. Власник наркоплантації заявив - вирощував "траву" лише для власних потреб.

Правоохоронці підрахували, що за цінами "чорного ринку" такий врожай може коштувати майже мільйон гривень.

Тепер зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині на території однієї з приватних фірм поліцейські вилучили понад тисячу кущів конопель.