На Волыни женщина под страхом расправы держала троих мужчин в рабстве
В селе Вербаев, что в Луцкой области, 60-летняя женщина поселила в сарае и заставляла работать троих мужчин
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
Женщина находила мужчин, которые были в уязвимом состоянии на рынках и на автостанции. Им она обещала работу по уходу за крупным рогатым скотом и зарплату.
Однако, когда мужчины приезжали в деревню, она забирала у них документы и селила в сарае. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа.
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