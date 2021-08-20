На Волыни женщина под страхом расправы держала троих мужчин в рабстве

Фото: Нацполиция

В селе Вербаев, что в Луцкой области, 60-летняя женщина поселила в сарае и заставляла работать троих мужчин

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Женщина находила мужчин, которые были в уязвимом состоянии на рынках и на автостанции. Им она обещала работу по уходу за крупным рогатым скотом и зарплату.

Однако, когда мужчины приезжали в деревню, она забирала у них документы и селила в сарае. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа.