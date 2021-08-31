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31 августа 2021, 13:43 443

На Херсонщине задержали супругов, которые обворовывали пенсионеров

31 августа 2021, 13:43 443
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Фото из открытых источников
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В Херсонской области полиция задержала супругов из Донецкой области, которое обворовывало пожилых людей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Херсонской области.

Грабители находили помещение, в котором проживает одинокий человек пожилого возраста и просили пустить переночевать за деньги. Затем женщина отвлекала внимание хозяина помещения разговорами о наведении порчи, а мужчина в это время обыскивал жилье и воровал деньги и драгоценности.

Супругов задержали на вокзале - мужчина и женщина хотели переехать на новое место "работы". С собой у них было 200 долларов и тысяча гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Тернопольщине две женщины и мужчина обокрали супругов-пенсионеров. Воры воспользовались тем, что входная дверь в помещение не была заперта на ключ.

Украина криминал воровство Херсон Херсонская область

 
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