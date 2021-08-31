На Херсонщині затримали подружжя, яке обкрадало пенсіонерів

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Херсонської області.

Грабіжники знаходили помешкання, в якому проживає самотня людина літнього віку і просили пустити переночувати за гроші. Потім жінка відвертала увагу господаря помешкання розмовами про наведення зурочення, а чоловік у цей час обшукував житло та крав гроші й коштовності.

Подружжя затримали на вокзалі - чоловік і жінка хотіли переїхати на нове місце "роботи". З собою у них було 200 доларів та тисяча гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Тернопільщині двоє жінок та чоловік обікрали подружжя пенсіонерів. Злодії скористалися тим, що вхідні двері до помешкання не були замкнуті на ключ.