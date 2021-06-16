На Херсонщине мужчина стрелял по людям, но погиб сам

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Погибший мужчина стрелял из обреза в двух других, которые получили ранения. В драке, когда он пытался их добить прикладом, со слов потерпевших, он сам произвел выстрел себе в пах", - рассказала Скуба.

Она добавила, что пока неизвестно, что стало причиной конфликта. Погибший был 1955 года рождения, а раненые, которые сейчас находятся в больнице, являются 1988 и 1989 годов рождения.

Напомним, недавно на Херсонщине полицейский стрелял в людей на трассе в результате чего пострадали двое людей.