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13 июня 2021, 14:08 1248

На Херсонщине полицейский стрелял в людей на трассе, есть раненые

13 июня 2021, 14:08 1248
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Возле поселка Цукуры на Херсонщине ссора между водителями завершилась стрельбой, в которой пострадали два человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-сообщество "Каховка.Инфо".

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка. Один из водителей, полицейский, выезжал со стороны поселка Цукуры в сторону села Коробки и не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию и пытался скрыться с места происшествия.

"Водитель автомобиля догнал нарушителя, но тот вместо извинений открыл огонь из травматического оружия по мужчинах, ранив одного в ногу, а другого - в живот. Оба пострадавшие - участники АТО, полицейский, кстати, тоже. В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти напугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелок работает старшим инспектором УОАЗОР ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Ему грозит лишение свободы.

Напомним, накануне в центре Ивано-Франковска произошла стрельба.

Украина стрельба полиция Херсон ранение

 
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