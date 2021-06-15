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15 июня 2021, 16:01 576

В Херсоне женщина родила под стенами ТРЦ

15 июня 2021, 16:01 576
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Фото из открытых источников
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В Херсоне под стенами ТРЦ "Фабрика" ночью беременная женщина из села Софиевка Николаевской области родила ребенка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание kherson.net.

Беременная женщина 14 июня почувствовала боль в животе, но не обратила на это особого внимания, потому что до родов была еще неделя, но через некоторое время боль усиливалась. Будущие родители решили ехать на своей машине в Херсонскую больницу, потому что врачи Николаева не внушали им доверия.

В пути у 40-летней женщины начались роды, поэтому мужчина вызвал скорую, врачи которой по прибытию приняли ребенка прямо в машине. Так, среди ночи под стенами ТРЦ "Фабрика" родилась девочка. Мать и ребенка медики доставили в больницу.

Напомним, недавно в торговом центре в Херсоне произошла драка со стрельбой.

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