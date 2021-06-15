У Херсоні жінка народила під стінами ТРЦ

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У Херсоні під стінами ТРЦ "Фабрика" вночі вагітна жінка з села Софіївка Миколаївської області народила дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання kherson.net.

Вагітна жінка 14 червня відчула біль в животі, але не звернула на це особливої уваги, тому що до пологів був ще тиждень, але через деякий час біль посилювався. Майбутні батьки вирішили їхати на своїй машині в Херсонську лікарню, тому що лікарі Миколаєва не вселяли їм довіри.

В дорозі у 40-річної жінки почалися пологи, тому чоловік викликав швидку, лікарі якої по прибуттю прийняли дитину прямо в машині. Так, серед ночі під стінами ТРЦ "Фабрика" народилася дівчинка. Матір та дитину медики доставили в лікарню.

Нагадаємо, нещодавно у торговельному центрі в Херсоні сталася бійка зі стріляниною.