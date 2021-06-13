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На Херсонщині поліцейський стріляв у людей на трасі, є поранені
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13 червня 2021, 14:08 1257

На Херсонщині поліцейський стріляв у людей на трасі, є поранені

13 червня 2021, 14:08 1257
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Біля селища Цукури на Херсонщині сварка між водіями завершилась стріляниною, в якій постраждали двоє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-спільноту "Каховка.Інфо".

Зазначається, що інцидент стався на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка. Один з водіїв, поліцейський, виїжджав зі сторони селища Цукури в сторону села Коробки та не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію та намагався втекти з місця пригоди.

"Водій автомобіля наздогнав порушника, але той замість вибачень відкрив вогонь з травматичної зброї по чоловіках, поранивши одного в ногу, а іншого - в живіт. Обидва постраждалі - учасники АТО, поліцейський, до речі, теж. В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті налякалися та досі знаходяться у шоковому стані. Чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що стрілець працює старшим інспектором УОАЗОР ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні у центрі Івано-Франківська сталася стрілянина.

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