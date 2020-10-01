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01 октября 2020, 11:05

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Мангера к Верховной Раде

01 октября 2020, 11:05
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Мангер требовал признать незаконным постановление об утверждении отчета ВСК по делу Гандзюк
Мангер требовал признать незаконным постановление об утверждении отчета ВСК по делу Гандзюк
Фото из открытых источников
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Верховный Суд отказал в удовлетворении иска главы Херсонского областного совета Владислава Мангера к Верховной Раде Украины о признании незаконным постановления, которым был утвержден отчет Временной следственной комиссии по делу Ґандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, пишет RegioNews.

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Мангера к Верховной Рады Украины о признании незаконным постановления, которым был утвержден отчет ВСК по делу Ґандзюк... Команда защиты Мангера довольна этим решением. Дело в том, что одним из пунктов наших претензий к Украине в Европейском суде стало то, что парламент и Президент вмешиваются в работу судов. Доказательством этого является постановление ВРУ", - написал адвокат.

Как отметил адвокат Мангера, для успешного рассмотрения дела в этой части, Европейский суд по правам человека требовал исчерпать внутренние способы защиты - то есть попытаться обжаловать решение ВР в Верховном Суде. Теперь, как отметил адвокат, защита Мангера получил возможность продолжить настаивать на рассмотрении в ЕСПЧ жалобы на лишение Мангера права на "независимый суд".

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска Мангера к Верховной Раде Украины о признание незаконным постановления,...

Опубликовано Dmytro Ilchenko Среда, 30 сентября 2020 г.

Напомним, Днепровский суд Киева начал рассмотрение дела Гандзюк: прокурор просит для Мангера 12 лет тюрьмы.

суд Верховная Рада Херсон комиссия Екатерина Гандзюк Европейский суд Владислав Мангер
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