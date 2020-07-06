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06 июля 2020, 09:31

В Украине разрешили работу одного детского лагеря, но в тестовом режиме

06 июля 2020, 09:31
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Остальные лагеря останутся закрытыми 
Остальные лагеря останутся закрытыми 
Фото: из открытых источников
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В Херсонской области разрешили открыть один детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Минздраве.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, министерство расписало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - заявил он.

При этом, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Степанов сообщал, что детские оздоровительные учреждения не откроют раньше 31 июля, так как в них слишком высокий риск вспышки коронавируса.

дети Виктор Ляшко карантин Минздрав коронавирус
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