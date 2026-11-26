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В Кривом Роге в результате российской атаки на объект инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В городе остановился коммунальный электротранспорт

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в центральной части города.

Системы тепло- и водоснабжения переводят на питание от генераторов.

Вечером 25 ноября Вилкул сообщал о значительных разрушениях в результате российских атак.

Напомним, в ночь на 26 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области.