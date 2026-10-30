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В больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Среди них – 10 мужчин и пятеро женщин.

В связи с трагедией 30 октября в Днепропетровской области объявлен день траура.

"Сегодня в скорби вся Днепропетровщина. Помним каждую жизнь, которую унесла Россия", – отметил Ганжа.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.