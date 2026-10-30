Удар по вокзалу в Днепре: в больнице умер мужчина, погибших уже 15
В больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Среди них – 10 мужчин и пятеро женщин.
В связи с трагедией 30 октября в Днепропетровской области объявлен день траура.
"Сегодня в скорби вся Днепропетровщина. Помним каждую жизнь, которую унесла Россия", – отметил Ганжа.
Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал США, Европейский Союз и страны G7 усилить санкционное давление на Россию.